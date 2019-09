Cristina Chiabotto e Marco Roscio sabato 21 settembre hanno detto di sì. Matrimonio fantastico per la coppia che per giurarsi amore eterno ha scelto la chiesa di Sant’Umberto a Venaria Reale, in provincia di Torino. A seguire ricevimento da favola alla Reggia di Venaria con più di quattrocento invitati. Tutte le foto delle nozze condivise dagli ospiti o dalla coppia raccontano un sì speciale ed emozionante.

Si sono incontrati solo un anno fa: è stato colpo di fulmine. L’ex Miss Italia e il manager piemontese hanno voluto fortemente il matrimonio per coronare il loro progetto di vita a due. Cristina Chiabotto per le nozze ha scelto di indossare un abito bianco morbido ed elegante con maniche lunghe, arricchito da pizzi e trasparenze. I capelli li ha voluti sciolti e raccolti solo nella parte superiore per fermare il velo. Completo blu scuro per Marco Roscio, classico e fascinoso.

Dopo la cerimonia in chiesa, Cristina Chiabotto, 33 anni, e Marco Roscio, suo coetaneo, hanno accolto i quattrocento invitati alla Reggia di Venaria, famosa residenza sabauda. Tavolata imbandita, pietanze squisite e tanta allegria.

La bella bionda ha giocato e scherzato con tutti i suoi ospiti, raggiante come non mai per il matrimonio con Marco Roscio, sempre al suo fianco. I due hanno brindato e ballato, scatenati insieme agli altri e poi romantici da soli in mezzo alla pista. Non sono mancati i baci tra di loro, applauditi da tutti.

Tra la miriade di invitati tantissimi ospiti famosi, come l’ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo e i calciatori Andrea Pirlo, Claudio Marchisio e Christian Panucci, il presidente del J Museum Paolo Garimberti, e l’avvocato Luigi Chiappero, presidente dell’Ente Parco La Mandria.

Allegria e divertimento per il loro matrimonio. Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono goduti ogni istante delle loro nozze. Tutte le foto postate come anche i filmati lasciano sognare i romantici. La bella conduttrice e modella a cena terminata si è cambiata di abito sfoggiando un secondo vestito nuziale con bustino a doppio petto e gonna ampia liscia.

Commozione e sorrisi al momento della torta nuziale, scesa dal soffitto quasi magicamente e illuminata dai fuochi d’artificio.

Gli sposi hanno ringraziato tutti i presenti: per loro fiori d’arancio indimenticabili e l’inizio di un avventura l’una accanto all’altro, uniti più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2019.