Cristina Chiabotto a un mese e mezzo dal parto torna mondana: stupenda

Cristina Chiabotto a un mese e mezzo dal parto torna mondana. Luce, la figlia avuta dal marito Marco Roscio, è nata lo scorso 7 maggio. L’essere mamma le regala un sorriso radioso. L’ex Miss Italia 34enne è stupenda all’evento Chopard a Milano, organizzato in occasione della Fashion Week.

Si regala la sua prima uscita sotto i riflettori. Cristina Chiabotto è meravigliosa con indosso il suo abito romantico. Al pranzo organizzato dal noto brand di gioielli, la bionda siede al tavolo con altre amiche vip: accanto a lei ci sono pure Marica Pellegrinelli, Paola Di Benedetto e Catrinel Marlon.

VIDEO

Cristina Chiabotto riassapora il gusto frizzante della mondanità, si è presa una piccola pausa dalla sua piccola, ma già non vede l’ora di tornare da lei a Torino, dove la conduttrice e modella vive.

Cristina è truccata alla perfezione, il make up leggero curato da Michele Magnani impreziosisce i suoi lineamenti, I capelli sono lasciati sciolti e morbidi, con le onde. Porta un vestito bianco avorio con ricami firmato Alberta Ferretti, ai piedi sandali gioiello bassi. E’ in forma perfetta e sorride di gusto: la gioia che prova per la maternità rende tutto ancora più bello e prezioso. E’ felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2021.