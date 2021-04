Cristina Chiabotto al nono mese svela la sua alimentazione in gravidanza

Cristina Chiabotto al nono mese svela i segreti della sua alimentazione in gravidanza. La bella 34enne ha già iniziato il conto alla rovescia per il parto: non vede l’ora di poter stringere tra le braccia la sua prima figlia, Luce, fortemente desiderata insieme al marito Marco Roscio.

A Gente l’ex Miss Italia rivela: “Ho preso poco più di dieci chili, mangio senza particolari restrizioni. Essendo molto alta e con il bacino di costituzione largo, il peso che ho preso penso si sia distribuito bene”. Alta 184 centimetri, la conduttrice e modella prima di rimanere incinta pesava 69 chilogrammi, ora è arrivata a circa 79.

“Nei primi due mesi ho sofferto un pochino di nausee, poi si sono assestate. Sin dall’inizio della gravidanza mi sono allenata con pilates, camminate, ballet fit, una sorta di danza classica fitness. Il movimento mi ha aiutata a restare nel giusto peso senza privarmi di ciò che desideravo mangiare”, confida ancora la Chiabotto al settimanale.

Cristina ha bilanciato la sua alimentazione, ma senza rinunciare a molto. Ha preferito i cibi sani, quando si parla di ‘voglie’ spiega: “Amo iniziare la giornata con un croissant caldo ogni mattina. E poi vado ghiotta di toast e della piadina con cotto e mozzarella, piatto tipicamente romagnolo, inusuale per una torinese come me”.

“Ho vissuto una gravidanza serena, senza ansie, ma confesso che ora un pochino sta montando in previsione del parto - racconta ancora Cristina Chiabotto - Potendo scegliere mi piacerebbe far nascere Luce in modo naturale ma, se sarà necessario, mi sono lasciata aperta anche la possibilità di un cesareo. Mia madre ha avuto sia me sia mia sorella di quattro chili l’una: io sono nata con il parto naturale e per lei non dev’essere stata una passeggiata. Se ci penso un po’ di brividi mi salgono lungo la schiena”.

E’ felice con Marco, a cui è legata dal 2018 e che ha sposato a settembre 2019. Insieme a lui aspetta la bambina: “Manca pochissimo! La cameretta con la carta da parati a cuoricini rosa e l’albero incantato è pronta: adoro le atmosfere da fiaba”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.