Cristina Chiabotto al nono mese di gravidanza svela il suo pancione: foto

Cristina Chiabotto incinta del suo secondo bebè, una femminuccia, in Liguria, a Paraggi, sfoggia il suo pancione in foto. Si lascia immortalare di profilo con indosso un abito lungo in seta indiana etnico che riesce ben a mascherare le forme da mamma. E’ al nono mese di gravidanza, la secondogenita fortemente voluta col marito Marco Roscio, 36 anni, nascerà i primi di luglio. L’ex Miss Italia 35enne è talmente in forma che molti fan sul social le domandano se abbia già partorito.

Il vestito è lungo fino ai piedi, le lascia la schiena scoperta, Cristina tiene indietro i capelli con una fascia dello stesso tessuto, una fantasia in cui è il celeste a predominare. La Chiabotto è scalza, davanti alla cabina dei Bagni Fiore: è andata in spiaggia con la piccola Luce, un anno. Si è concessa qualche ora di puro relax per far fare il bagnetto alla bimba.

Nessuna foto in bikini. Su Instagram la bionda, contrariamente a quanto è avvenuto con la prima gestazione, rivela poco della seconda cicogna. In tv, a metà maggio scorso, ha chiarito: “Ho voluto proprio proteggermi, tenerlo per me, quindi c'è stato questo effetto sorpresa”. Ha annunciato di essere in dolce attesa solo quando era già all’ottavo mese e a breve partorirà. La famiglia è al primo posto: per il momento la tiene occupata al cento per cento, ma la tv le manca. “Mi auguro di ripartire”, ha sottolineato Cristina Chiabotto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/6/2022.