Cristina Chiabotto, nuova foto col pancino e rivela il nome della figlia: si chiamerà…

Cristina Chiabotto regala ai tanti fan una nuova foto col pancino. E’ bellissima e raggiante incinta e in forma top: l’ex Miss Italia è appena entrata nell’ottavo mese di gravidanza. La scadenza è fissata per il prossimo 4 maggio: ormai manca poco. Lei e il marito, il manager Marco Roscio, non vedono l’ora di conoscere la loro bambina. La bionda, finalmente, svela pure il nome della figlia: si chiamerà Luce Maria.

Nel rispondere ai follower la conduttrice e modella 34enne qualche settimana fa aveva rivelato: “Sto vivendo degli attimi stupendi, riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata”. Aveva anche detto di aver messo su solo sette chili dall’inizio della gestazione: “Sono alta 1.84 e prima della gravidanza pesavo 69 kg, ora 79 kg.”.

La Chiabotto aveva pure rivelato di avere qualche sbalzo ormonale: “Mi commuovo per ogni cosa… succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto”. Sul nome della figlia, però, era rimasta vaga: “Questa è la domanda più gettonata. Ci siamo quasi direi e chissà che magari nei prossimi giorni vi darò qualche indizio. Rimanete connessi”.

Come promesso è sempre via social che Cristina svela il nome scelto per la piccola. Nel post che accompagna il nuovo scatto, scrive: “Non aspettiamo altro che te. LUCE Maria”. Accompagna le sue parole con un cuore rosa. Immediatamente piovono ‘like’. “Oh, era ora”, sottolinea un’ammiratrice che ha visto soddisfatta la sua curiosità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2021.