Cristina Chiabotto, prova costume a meno di due mesi dal parto: foto

Cristina Chiabotto fa la prova costume a meno di due mesi dal parto: è già in forma strepitosa. L’ex Miss Italia si prepara all’estate da mamma e si lascia ammirare sul social in una foto in cui indossa un intero monospalla: è tonica più che mai, assolutamente perfetta

"Prove d'estate", scrive. Il 7 maggio scorso è nata la sua adorata Luce Maria, per la gioia anche del marito, Marco Roscio. Cristina Chiabotto a pochi giorni dall’arrivo della cicogna non ha paura della prova costume. Il suo segreto è non aver preso molti chili durante la dolce attesa, aver sempre fatto movimento e non aver mai smesso di allenarsi, prima col pilates, ora con un metodo specifico post gravidanza, come fa vedere quotidianamente nelle sue IG Stories.

“Ho preso poco più di dieci chili, mangio senza particolari restrizioni. Essendo molto alta e con il bacino di costituzione largo, il peso che ho preso penso si sia distribuito bene”, aveva confessato la Chiabotto a Gente pochi giorni prima del parto. Alta 184 centimetri, la conduttrice e modella prima di rimanere incinta pesava 69 chilogrammi, col pancione è arrivata a circa 79, adesso è tornata quella che era senza problemi.

“Sin dall’inizio della gravidanza mi sono allenata con pilates, camminate, ballet fit, una sorta di danza classica fitness. Il movimento mi ha aiutata a restare nel giusto peso senza privarmi di ciò che desideravo mangiare”, aveva anche aggiunto al settimanale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2021.