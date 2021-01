Cristina Chiabotto rivela il sesso del suo bebè: 'Avrò...'

Cristina Chiabotto rivela il sesso del bebè che porta in grembo. “Avrò una femminuccia", confessa in tv, ospite a Verissimo.

L’ex Miss Italia 34enne, dopo aver annunciato la sua gravidanza sul social, ora parla della dolce attesa davanti alle telecamere. Non ha subito rivelato di essere incinta ai fan perché, poco dopo aver saputo che la cicogna sarebbe arrivata, è stata contagiata dal Coronavirus. Ora è alla 25esima settimana di gestazione. “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera”, spiega.

"Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”, aggiunge ancora Cristina. Metterà al mondo una bambina, per la felicità anche del marito, il manager Marco Roscio, sposato nel 2018. La Chiabotto pensa che tutto questo sia un miracolo voluto dal Cielo e svela: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2021.