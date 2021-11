Cristina Chiabotto spiega come ha capito che Marco Roscio era l’uomo giusto per lei

Cristina Chiabotto ha spiegato come ha capito che Marco Roscio era l’uomo giusto per lei. L’ex Miss Italia (ha vinto il concorso di bellezza più famoso del Paese nel 2004) ha giurato amore eterno all’imprenditore nel 2019. Oggi i due sono anche genitori della piccola Luce, venuta al mondo lo scorso maggio. Via Instagram Stories la bella piemontese ha risposto alle domande di alcuni follower. Quando un utente le ha chiesto quando ha capito che Marco sarebbe stato l’uomo perfetto per lei, la 34enne ha replicato: “Quando è rimasto al telefono a parlare con me per una notte intera con la sveglia alle 6. Conoscendolo ora… è proprio Amore”. “Ovviamente non succederà più”, ha aggiunto con un pizzico di ironia.

Cristina ha poi ricevuto moltissime domande sul suo nuovo ruolo di mamma. Dalla scorsa primavera infatti la vita della showgirl è completamente cambiata con l’arrivo di Luce. “Siamo all’inizio dello svezzamento e ogni giorno è una bellissima scoperta”, ha fatto sapere.

Rispetto ad altre mamme famose, la Chiabotto condivide sicuramente poco del suo privato sul social. Le immagini in cui appare con la figlia si contano sulle dita di una mano. Si tratta di un modo per difendere la propria privacy. “Ho scelto di condividere solo una parte di noi perché credo che ci siano momenti che sono belli così come sono… nostri”, ha infine sottolineato.

Scritto da: la Redazione il 2/11/2021.