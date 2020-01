Tre mesi dopo essersi sposati Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono concessi una lunga luna di miele, una vacanza da sogno dall’altra parte del mondo. La coppia è partita alla fine dello scorso anno ed ha appena fatto ritorno in Italia. L’imprenditore per celebrare un’esperienza unica e indimenticabile, durata 20 giorni, ha voluto condividere alcune immagini sul suo profilo Instagram, ringraziando anche chi ha contribuito al regalo forse più apprezzato ricevuto lo scorso settembre.

“Fine della nostra lunda di miele. Un grazie speciale a tutti i nostri amici che ci hanno fatto questo regalo meraviglioso. Grazie anche a te @vanillagirl_86 (il nick della Chiabotto su Instagram, ndr) per avermi sopportato 20 giorni h 24, sono consapevole non sia semplice!”, ha scritto Marco sul social. Tra le immagini ce n’è una che colpisce più delle altre: i due sposini appaiono abbracciati sulla spiaggia al tramonto, forse alle Maldive (una delle tappe del tour), e con gli sguardi sognanti.

“Sono rari quei viaggi in cui non si ha la voglia di tornare, questo è uno di quelli. Sydney, Ayers Rock (Monte Uluru), Adelaide, Perth, Dubai, Maldives. Peccato non essere andati a Kangaroo Island a causa degli incendi!!! Grazie a tutti!!!”, ha aggiunto Roscio.

La 33enne ex Miss Italia ha detto ‘sì’ al compagno sabato 21 settembre 2019 nella splendida cornice della Reggia di Venaria, vicino Torino, la città natale di Cristina, a cui lei è molto legata. Negli ultimi tempi si è chiacchierato molto su una possibile gravidanza della bella piemontese, ma per ora non sono arrivate né conferme né smentite, anche se nelle immagini del viaggio di nozze del pancino non c’è traccia.

Scritto da: la Redazione il 15/1/2020.