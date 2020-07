Cristina Marino, nessun aiuto per occuparsi della figlia Nina: 'Abbiamo deciso di fare tutto noi'

Cristina Marino risponde alle domande dei fan sul social e svela di non avere nessun aiuto per occuparsi della figlia Nina, nata lo scorso 20 maggio. “Abbiamo deciso di fare tutto noi”, rivela. La bionda 29enne e il compagno Luca Argentero non desiderano ancora avere una tata.

L’attrice e modella, imprenditrice web, confessa di non dormire poi molto e di avere ormai un fuso orario sballato durante la giornata. “Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni…quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di più”, spiega la Marino.

Poi parla della vita da mamma: “Confesso che è molto più impegnativo del previsto, ma allo stesso tempo è la cosa più potente che mi sia mai successa”. E quando un follower le domanda se abbia aiuti in casa per la bimba, replica: “Al momento abbiamo deciso di fare tutto noi”.

Cristina Marino non è pentita delle scelte fatte finora: la sua esistenza l’appaga pienamente. “Se il risultato è questo rifarei tutto quello che ho fatto! La Cristina di oggi è molto orgogliosa del suo viaggio, che spero mi riservi ancora moltissime sorprese”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2020.