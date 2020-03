Cristina Marino sa che è importante prendersi cura del proprio corpo anche e soprattutto durante la gravidanza. L’influencer, che è incinta del suo primo figlio, frutto dell’amore con il compagno Luca Argentero, uno degli interpreti più amati del cinema italiano, ha voluto condividere sul social alcuni scatti in cui appare mentre si dedica ad un po’ di fitness col pancione ormai più che evidente.

Le immagini però hanno portato qualche follower a consigliarle di fare attenzione ad alcuni esercizi. Ma lei, che è informatissima e preparatissima, ha replicato spiegando di stare facendo solamente attività che non sono assolutamente pericolose per il piccolo che porta in grembo, anzi è un bene anche per il nascituro che la futura mamma si tenga in forma e in salute. “Ho allungato solo un po’ la schiena”, ha fatto sapere.

Recentemente in un’intervista a ‘Grazia’ Cristina, che del fitness ha fatto una passione e anche un lavoro, ha spiegato che effettivamente vedere cambiare il proprio corpo non è facile per lei. Ma ovviamente la prospettiva di tenere fra le braccia la sua bambina – perché di una femminuccia si tratta – le fa passare qualsiasi preoccupazione. “Il corpo è cambiato e io faccio fatica ad accettare i cambiamenti”, ha dichiarato.

Scritto da: la Redazione il 4/3/2020.