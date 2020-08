Cristina Marino, strepitosa in bikini a circa 3 mesi dal parto

Cristina Marino è strepitosa in bikini a circa 3 mesi dal parto. La bionda ha recuperato pienamente la sua forma fisica al top: pancia piatta e addominali tonici e levigati. L'attrice e imprenditrice 29enne, compagna di Luca Argentero, è un sogno.

Nina è nata solo lo scorso 20 maggio, Cristina Marino, che durante la gravidanza aveva messo su solo 8 chilogrammi, ha già ritrovato la sua forma pre-gestazione. Merito del fitness e dell’alimentazione sana, come da sempre predica lei stessa, diventata ormai una vera esperta.

“Non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima”, aveva fatto sapere alle sue follower nelle sue storie Cristina poco dopo il parto. “Mi dicono: ‘Immagino non allatti!’, Sbagliato! Allatto. Se una si sente di allenarsi, fa bene a farlo, quando una mamma è felice, il bambino è felice”, aveva anche aggiunto a chi la criticava per i suoi pasti considerati ‘miseri’.

E poi aveva chiairto, proprio a proposito dei piatti che le piacciono: “Non è un brunch misero, non sono deperita come vedete, sono in forma, anche perché una persona che non mangia o non mangiava non può fare l’allenamento che faccio io, quindi il mio messaggio non è mangiate poco, ma mangiate bene, motivo per cui su Bifancyfit ci sono dei piani nutrizionali, non delle diete. Cerchiamo di consigliare una sana e corretta alimentazione, non una dieta”. Cristina si riferiva alla sua piattaforma online dedicata al benessere fisico.

Cristina Marino è riuscita nel suo intento. Come aveva precisato, conta non esagerare e muoversi molto, ma senza fretta, anche se lei ci è riuscita in tempo record: “Quello che ci tengo a dirvi, come nel messaggio che vi ho dato quando ero incinta, è di non mangiare tutto quello che vi va quando vi va, anche nel post-parto. Fare uno stile di vita sano ed equilibrato, allenarsi appena uno si sente pronto e il medico vi dà il via, è tutto di guadagnato. La cosa dell’allattamento che devi mangiare molto di più è sbagliata: regolarsi e mangiare delle cose sane ed equilibrate, fare dei pasti bilanciati. Quindi ragazze che non sono incinta, mamme, future mamme: l’importante è fare uno stile di vita equilibrato e sano, allenarsi con costanza, mangiare bene sempre”.

La bella adora le insalate: “Quasi tutti i giorni durante l’estate mi faccio una bella insalatona. A me in estate mi viene voglia di avere una bella ciotola colorata, mi piace un piatto fresco. Ci va sempre una proteina e io non mangiando pesce prediligo formaggi freschi e leggeri”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2020.