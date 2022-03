Cristina Marino ha cambiato il regime di allenamento di Luca Argentero: 'Sennò mi veniva l’ansia’

Cristina Marino è una stakanovista in fatto di fitness, non ne ha mai fatto mistero. Su Sportweek, inserto de La Gazzetta dello Sport, l’attrice e modella 30enne, imprenditrice digitale con il suo metodo di allenamento Befancyfit, racconta quando sia fondamentale per lei non smettersi di muoversi e svela anche una chicca sul marito Luca Argentero, ha cambiato il regime di allenamento del marito. “Sennò mi veniva l’ansia”, confessa.

Sposata con l’attore 43enne dal 5 giugno 2021, da lui il 20 maggio 2020 ha avuto la sua unica figlia Nina Speranza. In famiglia si allenano tutti insieme, anche la piccolina: “Quando io e Luca ci alleniamo a casa lei prende il terzo tappetino e si aggrega. Mentre prima dicevo ‘è un momento mio, non mi rompete’, adesso è diventato un momento familiare”.

La bionda ha coinvolto l’attore 43enne nella sua passione sin da subito, ora si allenano sempre insieme: “Luca l’ho tirato dentro dopo una settimana che lo conoscevo perché sennò non ce la potevo fare. Vedere l’uomo che fa la corsa o che va in palestra a fare i macchinari mi fa venire l’ansia”.

La Marino poi aggiunge: “Adesso Luca è ‘befancyfit’ a tutti gli effetti, ed essendo io personal trainer certificata Coni l’ho anche aiutato a prepararsi per un film in cui doveva interpretare un pugile ("Il permesso"; ndr). Solo che mi hanno dato come reference Brad Pitt in ‘Fight Club’, il fisico più difficile del mondo, perché dev’essere magro ma muscoloso. E infatti, poverino, non è stato un mese semplice: se mi avesse potuto sparare l’avrebbe fatto con piacere! Poi devo dire che io non sono molto democratica... “.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2022.