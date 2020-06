Cristina Marino criticata per i video dell'allenamento e il brunch misero, sbotta: lo sfogo

Cristina Marino sbotta. L’attrice, modella e imprenditrice 28enne criticata per un video di un suo allenamento ‘vecchio’ e per uno scatto condiviso del suo brunch domenicale, giudicato ‘misero’, entrambi pubblicati sul suo profilo Instagram, si sfoga. Gli hater l’attaccano perché, diventata mamma di Nina Speranza dallo scorso 20 maggio, credono che la bionda si sia già lanciata in work out faticosissimi, in barba al post gravidanza e all’allattamento. Pensano anche per, per tornare subito in forma, mangi pochissimo. La compagna di Luca Argentero non ci sta ai commenti beceri. “Che palle! - esclama - Se una si sente di allenarsi fa bene a farlo, non è vero che chi allatta deve mangiare di più!’.

“Che palle! Ho pubblicato un video vecchio per scelta, anche se non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima. Non è un messaggio sbagliato perché c’è scritto “Monday Motivation”. Noi di Befancyfit pubblichiamo spesso dei video di allenamento: li ho riguardati e mi ha fatto venire voglia di allenarmi, visto che non mi alleno da moltissimo e mi manca parecchio dato che è la mia vita. Così ho pubblicato un video, detto questo sicuramente fare un allenamento ad alta densità non va bene, parlo per me”, sottolinea la Marino.

VIDEO

Cristina replica a chi pensa che non allatti la figlia: “”’Immagino non allatti?’. Sbagliato! Allatto. Se una si sente di allenarsi, fa bene a farlo, quando una mamma è felice, il bambino è felice”.

Cristina Marino poi parla della foto del brunch condivisa domenica 14 giugno e che ha ugualmente scatenato polemiche tra i follower: “Non è un brunch misero, non sono deperita come vedete, sono in forma, anche perché una persona che non mangia o non mangiava non può fare l’allenamento che faccio io, quindi il mio messaggio non è mangiate poco, ma mangiate bene, motivo per cui su Bifancyfit ci sono dei piani nutrizionali, non delle diete. Cerchiamo di consigliare una sana e corretta alimentazione, non una dieta”.

“Quello che ci tengo a dirvi, come nel messaggio che vi ho dato quando ero incinta, è di non mangiare tutto quello che vi va quando vi va, anche nel post-parto. Fare uno stile di vita sano ed equilibrato, allenarsi appena uno si sente pronto e il medico vi dà il via, è tutto di guadagnato”, continua ancora la Marino.

“La cosa dell’allattamento che devi mangiare molto di più è sbagliata: regolarsi e mangiare delle cose sane ed equilibrate, fare dei pasti bilanciati. Quindi ragazze che non sono incinta, mamme, future mamme: l’importante è fare uno stile di vita equilibrato e sano, allenarsi con costanza, mangiare bene sempre”, conclude la bella bionda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2020.