Cristina Marino a chi commenta il suo fisico perfetto dopo la gravidanza: 'Non lamentatevi fate’

Cristina Marino a chi commenta il suo fisico perfetto dopo la gravidanza, regala il suo consiglio: “Non lamentatevi, fate!”. La bionda attrice e modella 30enne, personal trainer certificata Coni e imprenditrice digitale con la sua piattaforma dedicata al benessere Befancyfit, non ha mai rinunciato all’allenamento, anche nelle 36 settimane di gravidanza. Madre di Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020, è tornata in forma top in un battibaleno e ora sprona chi come lei dopo un figlio vuole subito un corpo al top.

“Mi state continuando a chiedere come si fa a tornare in forma dopo un figlio”, dice Cristina Marino nelle storie su Instagram. Spiega i piani di allenamento, quanto sia basilare una corretta alimentazione. Ma alla fine dà la sua ricetta: “Non lamentatevi, fate”.

Direttamente da Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze insieme alla figlia e al marito, Luca Argentero, non rinunciando mai a pause romantiche insieme all’attore, Cristina si fa vedere a bordo piscina con indosso un bikini nero minimal. La bionda si dedica, tanto per cambiare, al workout, anche sotto il sole cocente.

Il suo piano giornaliero è semplicissimo. “Monday training - scrive - 6 rounds, 1 minuto per ogni esercizio: jumping jack + knee up; bulgarian squat; sumo squat; plank + back rise”.

Basta pochissimo tempo ogni giorno. La Marino sa che il suo metodo, raccontato pure in un libro, funziona. “So benissimo quanto può essere difficile per una neomamma, alla prese con poppate, lavatrici, insicurezze, paure, pensare di dedicare anche solo mezz’ora della propria giornata all’esercizio fisico. Ma è importante, perché prendersi cura di se stesse, cioè amarsi, permette di amare anche gli altri, figli in primis”, ha sottolineato recentemente a Ok Salute e Benessere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2021.