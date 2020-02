Cristina Marino incinta: 'Il corpo è cambiato e faccio fatica ad accettare i cambiamenti'

Cristina Marino incinta è splendida. Il prossimo maggio avrà una bambina da Luca Argentero. Il pancione la rende ancora più accattivante, la bionda 29enne, però, a Grazia ammette: “Il corpo è cambiato e io faccio fatica ad accettare i cambiamenti”.

Ama la vita sana la descrive minuziosamente anche sul social, dove promuove il suo brand Befancyfit, “Sii giusta ma in forma”. Cristina Marino è difficile che sgarri. “Qualche volta sì, succede. Ma da sempre ho scelto un’alimentazione sana perché mi fa sentire bene. Quando sgarro, il mio corpo sta male”, spiega.

L’attrice e modella, pure influencer, è nel pieno di un trasloco: lei e Luca si stanno trasferendo a Milano, dove hanno comprato casa, dopo aver vissuto prima a Roma e poi a Torino, la città in cui è nato l’attore. La gravidanza rende tutto un po’ più complicato, ma non importa: ora entrambi sono centrati sulla piccola che nascerà.

“Ci dovevamo sposare, poi sono rimasta incinta e abbiamo rimandato. Ma non ho fretta. Lui è fatto per costruire una famiglia, lui è un maschio che ama la casa”, sottolinea Cristina Marino. Con Argentero, che considera anche il suo migliore amico (“E’ l’anima più speciale che conosco. Mi dà serenità, è romantico e molto presente”), la vita è tranquilla. “Mi ha migliorata. Mi ha insegnato ad avere delle regole, a essere più garbata, a non dire sempre quello che penso”, rivela.

Il fascinoso 41enne, ex gieffino, le ha insegnato “a fare yoga e gli esercizi di respirazione”. “E poi insieme coltiviamo l’orto”, aggiunge Cristina. E’ l’uomo perfetto: “Mi ha fatto capire che è molto più maschio un uomo che ti sa corteggiare tutti i giorni, del bello e dannato che ti fa penare”. Luca però ha un unico difetto: “E’ permaloso. Da quando stiamo insieme faccio più attenzione alle parole. Si chiude e non parla per un po’. Ma io ho imparato a chiedere scusa, cosa che non sapevo fare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/2/2020.