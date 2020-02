Cristina Marino incinta svela il sesso del bebè: 'Sarà femmina'

Cristina Marino, raggiante incinta, svela il sesso del bebè che porta in grembo. La bella 28enne, ospite di Verissimo, rivela: “Sarà femmina per la gioia del papà Luca Argentero”. La piccola arriverà prima dell’estate, la biondina e l’attore 41enne non vedono l’ora.

Sarà solo l’inizio. Cristina Marino, che sfoggia con grande eleganza il suo pancione, in tv confessa di volere una famiglia numerosa. “Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose”, sottolinea la modella, attrice, influencer e blogger esperta di fitness.

Cristina Marino e Luca Argentero, legati sentimentalmente dal 2015, dovevano sposarsi: avevano deciso di convolare a nozze. Ora, con la dolce attesa, è tutto rimandato a data da definirsi. "Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze”, confessa. E poi aggiunge: “Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2020.