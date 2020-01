Cristina Marino e Luca Argentero in coppia per la prima volta in tv: la bionda si commuove

Cristina Marino e Luca Argentero sono gli ospiti attesissimi della prima puntata di “C’è posta per te”. Maria De Filippi, grazie anche all’attore e alla compagna in dolce attesa, raggiunge uno share da sogno totalizzando il 30,16% con una media di 5 milioni 930mila spettatori. E’ la prima volta della coppia insieme in tv: sono bellissimi e innamoratissimi. I due, ascoltando la storia di Luciano e Camilla si commuovono. La bionda 29enne si emoziona moltissimo e arrivano le lacrime.

Completo grigio per l’attore 41enne, abito in pelle che poco mostra il pancino per l’attrice ed esperta di fitness: Luca Argentero e Cristina Marino rubano l’occhio di chi guarda. Discreti ed empatici, si lasciano coinvolgere dalla storia che la De Filippi racconta. Scendono le lacrime sul viso di entrambi, fidanzati da ben 4 anni e che ora diventeranno genitori (lei dovrebbe essere al quinto mese di gestazione).

“Lo hai fatto diventare uno sportivo”, dice Maria a Cristina. La Marino replica ironica: “L’ho fatto diventare un giovanotto”. Poi entra Luciano, disabile da quattro anni. Nel 2019 ha perso la moglie Lucilla, ora a occuparsi si lui c’è la figlia Camilla a cui vuole fare un regalo facendole incontrare Argentero. L'attore, commosso, chiede a Maria De Filippi di dare un regalo a Camilla. E’ una collanina: "C'è un cuore, una L che può essere Lucilla, Luciano e anche Luca e poi una farfalla”.

Camilla entra in studio, le viene consegnata la collana, ma non sa che a regalargliela è stato l’artista. Maria apre la busta, la ragazza vede il padre. La conduttrice le legge la lettera che le ha scritto l’uomo. A questo punto Argentero e la Marina di svelano. “Siamo contenti di aver fatto parte di una storia d'amore”, dicono alla ragazza.

Luca le fa delle richieste da parte del padre. Anche Cristina interviene, ha una sorpresa per Camilla: “Ci sono 12 pacchi e ogni pacco contiene un weekend, ci sono delle capitali da visitare, delle SPA, benessere di coppia, notti di incanto, notte d'evasione".

Padre e figlia finalmente si abbracciano. Luca Argentero e Cristina Marino li guardano sempre più emozionati e sorridenti, felici della loro prima volta in coppia in tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2020.