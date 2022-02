Cristina Marino, lo straziante messaggio d'addio al padre morto

Cristina Marino saluta il papà, scomparso improvvisamente. L’attrice 30enne affida al social il suo straziante messaggio d'addio al padre morto, unisce alla sua commovente lettera con una foto in bianco e nero in cui si vede l’uomo che l’accompagna all’altare il giorno delle sue nozze con Luca Argentero, lo scorso 5 giugno. E’ devastata per la perdita del genitore.

Il padre di Cristina Marino è deceduto pochi giorni fa, Argentero, che era atteso come ospite a Sanremo 2022 nella serata di mercoledì 2 febbario, ha deciso di annullare la sua partecipazione al festival: non ce l’ha fatta, non se l’è sentita di lasciare la moglie in un momento così tragico. L’attore 43enne avrebbe dovuto promuovere la seconda stagione della fiction di successo di Rai Uno Doc - Nelle tue mani in cui lui recita nel ruolo di Andrea Fanti, ma ha disdetto.

“Grazie papà perché ci hai insegnato che cos'è l'amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione”, scrive Cristina.

Subito dopo la bionda aggiunge: “E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna di sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. TANTO è il nostro amore”. Alla fine del messaggio solo un cuore rosso, lo stesso del marito che commenta semplicemente così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2022.