Cristina Marino non sopporta alcune fan di Luca Argentero: 'Mi indispongono quelle che...'

Cristina Marino non sopporta le fan di Luca Argentero, o meglio, alcune di loro. “Mi indispongono le donne che davanti a me sono invadenti, come se non ci fossi”, sottolinea al Corriere della Sera. Mentre si rilassa alle Maldive con l’attore 43enne, la bionda 30enne, attrice, modella e imprenditrice digitale, mamma di Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020, precisa anche: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!”.

A dare fastidio alla bionda sono le ammiratrici più accanite: “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne. Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”.

Cristina è cosciente del fascino indiscusso del marito, sposato lo scorso giugno, ma è pure molto sicura di sè: “Anche lui è caduto in piedi! Sono senz’altro fortunata, infatti ho scritto su Instagram che ogni donna meriterebbe un Luca Argentero. Ma mi sembra che anche a lui sia andata benissimo”.

Pure la figlioletta è pazza del padre, che si spende moltissimo per la sua bambina: “Luca è un papà incredibile. Siamo nella fase in cui Nina è innamoratissima di suo padre, se lo abbraccio lei mi manda via. E’ un papà molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un ‘mammo’ a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto”.

La Marino e Argentero hanno scelto di non far vedere il volto di Nina Speranza sui social: “E’ la bambina più bella che abbia mai visto, e mi spiace non farla vedere al mondo. Ma la gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar. Al momento è così: quando capirà e se vorrà mi chiederà lei di essere mostrata sui social. Adesso di mostrare la sua prima pappa, la sua doccia, il suo giocare non ci va”.

Il 2021 per la coppia è stato un anno pieno di impegni, appena i due hanno avuto qualche giorno libero si sono regalati la vacanza ai Tropici. Cristina è anche tornata sul set, il 7 febbraio sarà nella serie Makari 2, sarà tra i protagonisti anche in una commedia di Paolo Ruffini. Sul tornare al recitare dice: “E’ stato un inferno. Io faccio fatica a stare lontana da casa: ho dovuto girare Makari 2 a Erice, in Sicilia, e mia figlia non poteva venire. Troppo complicato. Così ho fatto la pazzia di fare andata e ritorno da Milano in giornata. Per stare con la mia famiglia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/1/2022.