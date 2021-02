Cristina Marino occhio bendato per un incidente domestico: ecco cos'è successo

Cristina Marino ha un occhio bendato per colpa di un incidente domestico. La bella 29enne si fa vedere dai follower sul social così e svela cos’è successo: è stata la figlia Nina Speranza la ‘colpevole’.

“Vi aggiorno sulla mia situazione - dice nelle IG Stories Cristina Marino - Sono accecata… La cosa divertente che che ho preso in giro Luca per la stessa cosa e tre settimane dopo è successo anche a me. Nina a quanto pare al posto delle dita ha delle armi, per gioco ci ha accecato. Mi lacrima l’occhi, il naso…volevo rendervi partecipi di questo disagio”.

La bionda attrice, modella e imprenditrice è costretta a mettere il cappello perché la luce le dà molto fastidio. Dovrà tenere la benda oculare per un po’ di giorni, finché l’occhio non sarà completamente guarito, com’è capitato pure al compagno Luca Argentero, anche lui vittima della neonata di soli otto mesi.

“Disagio parte due: ho dovuto mettere un cappello perché la luce mi dà fastidio”, sottolinea affaticata Cristina, mentre cammina con la figlia in braccio e Argentero alle sue spalle in aperta campagna. “Nina ha deciso che il suo passeggino preferito non le piace più, lui ride e io sono distrutta”, aggiunge sfiancata subito dopo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2021.