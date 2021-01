Cristina Marino, pancia super piatta a poco più di 7 mesi dal parto: foto

Cristina Marino è sempre più in forma con i suoi allenamenti: la bella 30enne mette in mostra la pancia super piatta a poco più di 7 mesi dal parto. Lo scorso 20 maggio è nata Nina Speranza, la figlia tanto desiderata con Luca Argentero. Mamma attenta e premurosa, la modella e attrice, imprenditrice digitale, ha ripreso a fare sport, prima lentamente e poi sempre con più impegno. Associando pure un’alimentazione sana, ha presto raggiunto risultati eccellenti.

Cristina Marino è consapevole di quanto lo sport faccia bene e aiuti pure a ritrovare il buonumore. Functional trainer nella sua piattaforma, Befancyfit, aperta nel 2016, regala consigli di fitness, food e lifestyle.

Non tutti sanno che Cristina Marino nel 2018 ha conseguito un diploma nazionale riconosciuto dal AICS/CONI per personal trainer, con una specializzazione in allenamento funzionale. Nella sua bio si legge: “E’ stata educata allo sport, fin da piccola ne ha praticati svariati: tennis, sci agonistico, nuoto, equitazione, accademia di danza, motivo per il quale lo sport rientra nel suo quotidiano. Ha fatto della sua passione il suo stile di vita e il suo lavoro”.

Cristina è una vera forza della natura. A Vanity Fair recentemente ha confessato: “Sia durante la gravidanza, che nei mesi a venire mi sono presa molta cura del mio corpo, giorno per giorno. Ho ripreso appena possibile ad allenarmi e il corpo, che ha buona memoria, ha risposto prontamente. Sto poi attenta all’alimentazione, che come nota gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento del peso. Mangio di tutto e non vivo stando a stecchetto, ma nutrirmi in modo equilibrato e sano è diventata la mia scelta di vita. I pasti devono essere sempre bilanciati, semplici e senza rinunciare al gusto. A differenza di quello che si tende a pensare, cibo sano non significa insapore”.

“L’alimentazione sana parte da quello che decidi di avere nel frigo/dispensa”, ha sottolineato ancora la biondina. La motivazione per allenarsi lei la trova sempre: “Credo che amare il proprio corpo sia fondamentale, e non solo per avere un aspetto fisico migliore, ma anche e soprattutto perché il benessere fisico è senza alcun dubbio la migliore forma di prevenzione che possiamo adottare. E poi posso confermare il detto ‘mens sana in corpore sano’: dopo un allenamento è impossibile non sentirsi psicologicamente meglio! Un vantaggio niente affatto secondario”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.