Cristina Marino e Luca Argentero hanno iniziato il 2020 in Florida. La modella e l’attore sono volati qualche giorno fa a Miami, da dove hanno accolto l’anno nuovo. E sulla spiaggia della città americana la 28enne ha posato per una foto in bikini che ha fatto impazzire i suoi follower. Sdraiata davanti al mare in un due pezzi rosa ha mostrato il pancione ormai piuttosto evidente. A scattare l’immagine è stato probabilmente proprio l’attore di origini piemontesi.

In alcuni video pubblicati nelle sue Stories, Cristina ha fatto sapere di aver iniziato il nuovo anno col piede giusto: “L’anno per me è iniziato nel migliore dei modi sotto al sole. Volevo augurarvi buon inizio anno, che sia pieno di cose belle e tanto amore. Iniziate l’anno con un unico proposito fondamentale che è amatevi, vogliatevi bene e prendetevi cura di voi”, ha detto.

Qualche ora prima, pubblicando un altro scatto che la ritrae mano nella mano con Argentero, che tra qualche mese diventerà papà per la prima volta a 41 anni, la Marino ha salutato il 2019 spiegando quanto l’ultimo anno sia stato carico di forti emozioni per lei. “Ti lascio andare con gratitudine… ho vissuto i momenti più emozionanti e importanti della mia vita, mi è battuto il cuore più forte che mai... ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare… ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato...”, ha scritto sul social.

Scritto da: la Redazione il 2/1/2020.