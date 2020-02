Cristina Marino appare con il pancione nudo in uno scatto pubblicato dal compagno Luca Argentero sul social. Nell’immagine, postata nella giornata di giovedì 27 febbraio dall’attore sul suo account Instagram, si vede l’influencer, incinta del suo primo figlio, mentre sorride di profilo e mostra le forme premaman ormai più che evidenti. “Chiedimi se sono felice”, scrive il divo del cinema italiano accanto allo scatto.

Cristina, 28 anni, ha annunciato alla fine dello scorso anno di essere in dolce attesa. A dicembre ha fatto sapere sempre via social la lieta novella a follower e amici. Felicissimo, ovviamente, Argentero, 41 anni, che aveva da tempo manifestato il desiderio di diventare padre. Più di recente Cristina ha poi rivelato il sesso del nascituro. “Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 27/2/2020.