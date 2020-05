Mancano pochissimi giorni al parto. E si vede! Il pancione di Cristina Marino è ormai davvero enorme. L’attrice, ma soprattutto infuencer nel campo del fitness, ha pubblicato sul social una nuova foto in cui si vedono le sue forme lievitatissime, nonostante da quando è rimasta incinta abbia preso solamente 8 chili. La 28enne, compagna di Luca Argentero, ha condiviso lo scatto nelle Instagram Stories nel giorno della Festa della Mamma. Il parto è previsto entro la fine di questo mese.

Nel frattempo ultimamente la Marino, che sul web porta avanti il progetto Befancyfit, attraverso cui dà consigli su come tenersi in forma, ha fatto sapere che dopo l’arrivo della cicogna non si prenderà una pausa. “Non mi fermerò quando nasce la piccola, anzi sarà un periodo intenso perché a quel punto potrò dare consigli alle neo mamme per tornare in forma”, ha spiegato al settimanale ‘Gente’. “Io sono aumentata di soli 8 chili: sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno”, ha poi rivelato.

E con Argentero, 42 anni, che potrebbe sposare molto presto, già parla della possibilità di avere altri bambini. “Mi piacerebbe averne tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 11/5/2020.