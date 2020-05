Cristina Marino ha partorito. Luca Argentero è diventato finalmente papà per la prima volta a 42 anni. L’annuncio è arrivato via social. Nella serata di mercoledì 20 maggio l’attrice 28enne dopo il lieto evento ha condiviso con i suoi follower una foto della sua mano, quella della neonata e quella del compagno, rivelando anche come si chiama la piccola. Accanto all’immagine ha scritto: “Noi. Nina Speranza Argentero”. Lo stesso scatto è stato pubblicato poco dopo anche sul profilo del divo del cinema italiano.

Recentemente Cristina ha raccontato di aver preso molto poco peso durante la gravidanza, grazie ad un’attenta alimentazione. “Sono aumentata di soli 8 chili: sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno”, ha fatto sapere. Poi ha spiegato di non avere intenzione di fermarsi a lungo dopo il parto, visto che sta curando Befancyfit, un progetto attraverso con cui aiuta le persone a ritrovare e mantenere la forma fisica. “Non mi fermerò quando nasce la piccola, anzi sarà un periodo intenso perché a quel punto potrò dare consigli alle neo mamme per tornare in forma”, ha fatto sapere.

La bionda ha anche rivelato che Argentero non vede già l’ora di allargare la famiglia. Succederà, ma con calma. “Mi piacerebbe averne tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calci. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai”, ha dichiarato.

