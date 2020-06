Cristina Marino sta vivendo una grandissima gioia: da meno di un mese infatti è diventata mamma della piccola Nina Speranza, frutto dell’amore con Luca Argentero. L’influencer non si separa mai dalla neonata e appena il tempo lo permette esce a passeggiare con lei. La 28enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram due nuove foto che la ritraggono con la piccola in braccio per le strade di Milano. Negli scatti si nota come il look di Cristina sia casual ma “studiatissimo” allo stesso tempo. Felpa con cappuccio, pantaloni al polpaccio e stivali vintage: tutto abbinato nei colori. Tra le sue mani si nota anche una mascherina anti-Covid, ormai accessorio (giustamente) imprescindibile nel guardaroba di tutti, vip compresi.

La Marino, che oltre ad essere un’attrice è anche la fondatrice di ‘Befancyfit’, un’azienda che si occupa di fitness e benessere, ha regalato lo scorso 20 maggio la gioia più grande a Luca Argentero, che a 42 anni è realizzato il sogno di diventare padre. La bionda però ha deciso che non si allontanerà dai suoi impegni professionali per molto tempo.

Alla vigilia del parto aveva spiegato: “Non mi fermerò quando nasce la piccola, anzi sarà un periodo intenso perché a quel punto potrò dare consigli alle neo mamme per tornare in forma”. Parlando poi del peso acquisito in gravidanza, aveva aggiunto: “Io sono aumentata di soli 8 chili: sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno”.

