Cristina Marino in quarantena taglia i capelli a Luca Argentero

Cristina Marino, bellissima in dolce attesa, quasi all'ottavo mese di gravidanza, si improvvisa parrucchiera. In quarantena taglia i capelli a Luca Argentero e il compagno, senza paura, come sottolinea lui stesso sul social, la lascia fare.

“Il barbiere è sempre aperto se tu hai Cristina Marino”, sottolinea sul suo account Instagram Luca Argentero. Il fascinoso ex gieffino pubblica uno scatto in cui si vede la bionda 28enne intenta, all’aperto in giardino, a tagliare i suoi capelli. Il bel 41enne torinese non è affatto preoccupato.

Sono giorni difficili, ma anche dolci se trascorsi aspettando la nascita di un bebè. Luca Argentero, ospite a Domenica In di Mara Venier, in collegamento Skype, ieri, domenica 22 marzo, ha rivelato: “Ora vivo vicino a Città della Pieve, ho questa grande fortuna di aver scelto di vivere in una casa con un grande pezzo di terra e in questi giorni mi è molto d’aiuto”.

Durante l’emergenza Coronavirus Luca è in auto isolamento con la sua Cristina. Della gravidanza dell’attrice ha spiegato: “Avremmo voluto vivere questo momento in maniera più serena, ma ci proietta verso un futuro diverso, non c’è niente di meglio che pensare alla vita". Poi sulla primogenita ha confessato:: “Sarà una femmina e so solo che sarò rovinato... “.

Argentero ama moltissimo stare in campagna e occuparsi di cose semplici: “Cerco di vivere una vita più normale possibile, passo mesi e mesi circondato da tantissime persone a fare un mestiere che mi appassiona in modo incredibile, ma che ti porta un po' via il tempo. Quando non sono impegnato sul set cerco di vivere la mia normalità nel modo più semplice possibile”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2020.