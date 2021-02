Cristina Marino smentisce il ritocco alle labbra con la foto da bambina: guarda

Cristina Marino smentisce a gran voce il ritocco alle labbra. La bionda 29enne risponde ai follower, si sottopone al trendissimo ‘vero o falso’ che spopola nelle IG Stories dei vip sul social. Pubblicando una foto in cui è bambina mostra a tutti che la sua bocca è sempre stata la stessa. La compagna di Luca Argentero, mamma di Nina Speranza dallo scorso 20 maggio, è tutta ‘originale’.

Ha sempre avuto delle sensualissime labbra color ciliegia carnosissime. Cristina Marino è una vera bellezza e non ha mai pensato di ritoccare con i filler di acido ialuronico la bocca semplicemente perché non ne ha mai avuto bisogno. Da ragazzina era uguale ad ora: viso accattivante, espressivo, da Lolita con labbra da sogno.

La Marino, alta 173 centimetri con un peso che si aggira intorno ai 58 chilogrammi, non ha avuto bisogno finora del chirurgo estetico. Già nel 2019, rispondendo ai fan sempre via social, aveva sottolineato: “Confermo di essere tutta come mamma mi ha fatta. Non sono contraria alla chirurgia: ben venga in un’età matura, magari dopo le gravidanze, o se aiuta a togliere un complesso. Sono invece contraria alle ragazze che diventano di plastica, magari per avere foto più carine. Ma è un gusto personale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2021.