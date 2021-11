Cristina Marino, vita cambiata dopo la nascita della figlia: 'Ecco quanto tempo dedico al trucco e all’allenamento'

Cristina Marino svela quanto sia cambiata la sua vita dopo la nascita della figlia, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020 e che ora ha appena un anno e mezzo. L’imprenditrice e attrice 30enne, sposata con Luca Argentero, rivela quanto tempo dedichi adesso al trucco e all’allenamento.

L’arrivo della bimba ha rivoluzionato le sue giornate. “Se è cambiato il tempo che dedico a me stessa? - spiega Cristina Marino - Io mi batto nel dire che non debba mai mancare, però sì, è cambiato, sarei bugiarda ad affermare il contrario. Ho la mania del controllo, ho bisogno di essere sempre presente, ce l’ho anche con mia figlia e Nina, come tutti i bimbi, ti toglie tutto, è la priorità. Nessuna tra le mamme ti dice davvero quanto la tua vita venga sconvolta dall’arrivo di un bambino”.

Poi la bionda confida come ha organizzato la sua beauty routine: “Mi trucco molto poco, quindi la parte make up non c’è e risparmio un sacco di tempo. Nei momenti in cui lavoro, tanto, ma dato che è una società anche mia, spesso da casa, faccio tante maschere di bellezza, ma ottimizzo tenendole sul viso mentre sto davanti al computer. Non c’è il momento in cui mi sdraio in relax: non ho questo lusso. Anche perché faccio anche l’attrice, seguendo così le mie due passioni”.

La Marino ha mutato anche i tempi dell’allenamento: “Mentre prima mi allenavo tutti i giorni, adesso lo faccio 3 o 4 volte la settimana per circa 50 minuti”.

Cristina da sempre combatte perché le donne non rinuncino a spazi propri a causa della famiglia: “L’ho scritto anche nel mio libro: noi dobbiamo abituare a trattarci come quell’appuntamento inderogabile, a cui non si può proprio mancare. E’ importante la gestione del tempo. L’amore per noi stesse non deve mai mancare, altrimenti è solo rincorrere il tempo. Dobbiamo imparare a sceglierci di amarci”.

