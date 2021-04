Cristina Parodi commossa in tv per i tre figli: ecco cos'è successo

Cristina Parodi è fortemente commossa in tv per i suoi tre figli, nati dall’unione con Giorgio Gori. La giornalista e conduttrice 56enne si emoziona fino alle lacrime a Canzone Segreta. Benedetta, Alessandro e Angelica in videomessaggio confessano alla madre quanto sentano la sua mancanza ora che sono lontani da lei per motivi di studio e la bella mora non resiste.

Serena Rossi accoglie la Parodi, elegantissima e chic, nel suo show in onda su Rai Uno. Cristina si accomoda in poltrona e attende con un po’ di trepidazione la sorpresa che le è stata riservata. Sullo schermo davanti a lei compaiono via, via i volti dei suoi figli che le esprimono tutto il loro amore.

VIDEO

Benedetta Gori, 25 anni, è la sua primogenita ed è anche la prima a parlare: “Ciao mamma, so che ormai è un po' che siamo lontane, ma volevo dirti che non c'è stato un singolo momento in cui io non ti abbia sentita vicino a me negli ultimi mesi e oggi in particolare vorrei tanto essere lì con te per vivere questa emozione, ma ti mando tutto il mio amore da qui e ti prometto che torno presto”.

Poi arriva il videomessaggio del secondogenito Alessandro, 24 anni: “So che a volte può essere doloroso vederci crescere ed andare lontano. Ci tenevo che sapessi che ogni momento passato con te mi fa capire che non si è mai troppo grandi per aver bisogno di un abbraccio della propria mamma. Ti voglio bene, mi manchi e sei sempre la donna più importante della mia vita”.

Ultima la terzogenita Angelica, 19 anni: “Ciao mamma, trovo che sia particolarmente emozionante questa esperienza che stai per vivere. Sei tu la primissima persona che mi ha trasmesso questa grande passione, che è quella per la musica. Te ne sono grata. Porterò sempre con me ogni momento che abbiamo passato insieme a cantare e suonare. Goditi questa sorpresa e sappi che noi tre siamo lì con te. Ti voglio bene".

Cristina si copre il volto con le mani e fatica a trattenere le lacrime e a frenare il pianto. I figli studiano lontano da Bergamo dove vive col marito, a causa della pandemia non possono stare accanto a lei. Sul palco Lo Stato Sociale inizia a suonare “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De Andrè e, dulcis in fundo, compaiono le amiche più care della Parodi, quelle con le quali trascorre le sue vacanze a Formentera.

Cristina Parodi è felicissima. Emozionata, subito dopo, alla Rossi confessa: “Con i miei figli ci telefoniamo ma mi mancano un sacco. Siete riusciti a colpirmi al cuore, è stato troppo bello".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2021.