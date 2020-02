Cristina Parodi da giornalista a stilista con Crida

Cristina Parodi, giornalista stimata e ammirata da anni anche per il suo stile chic e glamour, diventa stilista e si lancia nel mondo della moda: la bella 55enne con l’amica Daniela Palazzi ha creato il brand Crida e ha lanciato la sua prima capsule collection.

Il marchio fashion riprende le sillabe iniziali dei nomi delle due socie. La moglie di Giorgio Gori e l’appassionata d’arte e di interior design lo hanno fortemente voluto e hanno pensato a modelli versatili e ultra femminili che naturalmente indossano loro stesse con grande disinvoltura.

I capi sono senza cerniere, le gonne ampie, lunghe fino ai piedi e sotto il ginocchio, le maniche sono larghe e comode, con polsini preziosi. Cristina Parodi è entusiasta. Per la prima collezione ha scelto i suoi colori del cuore, dal panna al verde bosco, dall’azzurro Tiffany al rosso, tabacco e giallo. Ogni modello ha il nome di una città italiana, per onorare il ‘made in Italy’.

La Parodi, immersa nella Milano Fashion Week, perché anche da stilista adora osservare attentamente la moda degli altri, in questo 2020 è in vena di cambiamenti. Oltre a debuttare con la sua capsule collection, si regala anche un nuovo taglio di capelli: un bob medio con frangia, una variazione sul suo classico taglio classico bon ton. Il nuovo look la rende ancora più giovanile e fresca, pronta ad affrontare la primavera con ancora più energia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2020.