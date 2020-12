Damante esce allo scoperto con Elisa Visari: guarda

Andrea Damante esce allo scoperto con Elisa Visari. L’ex tronista 30enne mostra la fidanzata 19enne sul social, nelle sue IG Stories. L’aveva fatta vedere solo una volta, ma di spalle. I due si sono goduti una mini vacanza a Dubai, ma sono già di ritorno a Milano.

Andrea ed Elisa fanno coppia fissa da un po’. I primi indizi della liaison sono arrivati a inizio novembre, quando il dj ha trascorso un weekend romantico a Pellizzano, in provincia di Trento, con la Visari. Con loro anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amici intimi di Damante.

L’attrice e modella a febbraio 2020 sembrava essersi legata a Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, il flirt non è mai stato ufficializzato. Ora è appassionata con Andrea, ex di Giulia De Lellis, pure lei appena tornata da Dubai. Finora, però, Elisa non era mai comparsa nelle storie sul social di Damante: il ragazzo ora la mostra mentre si allena con lui in palestra ed esce così definitivamente allo scoperto con il suo nuovo amore.

Originaria di Latina, Elisa Visari è diventata famosa con la partecipazione al film A casa tutti bene di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Claudia Gerini. E’ stata nel cast della serie Don Matteo 11 nel ruolo di Rebecca. Nel 2019 è stata premiata durante il Giffoni Film Festival con l’Explosive Talent Award.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2020.