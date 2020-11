Damante guardava le amiche di Giulia De Lellis quando erano fidanzati? L’accusa, neppure troppo velata, ad Andrea arriva proprio dalla 24enne romana che, dopo una serata al ristorante a Bergamo con il nuovo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, rovinata da alcuni paparazzi inopportuni nel locale, nelle sue IG Stories si sfoga. L’ex ci avrebbe provato con le sue amiche, lei, ora additata da molti perché legata a un amico del Dj 30enne, invece no: la relazione con il rampollo sarebbe iniziata dopo la fine della storia con l’ex tronista.

“La mia frequentazione non è un segreto, sono stata io la prima ad averlo detto. Voglio fare chiarezza su un’altra cosa perché a me non piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io per prima ho subito sulla mia pelle”, esordisce Giulia.

“Io non farei determinate cose a nessuno, neanche al mio peggior nemico, e soprattutto con un amico, IO! E’ bene quindi che voi sappiate che è facile andare in tv e dire cose basate sul niente, inventare, estremizzare una situazione che non è assolutamente vera. Piangere sul morto ma poi farsi i caz*i propri da mesi e di nascosto. Io non sono così e non ho bisogno di mancare di rispetto a qualcuno. Quindi ragazzi non confondetemi con questa roba qui, non mi piacciono queste cose, io non le faccio: io mentre sono fidanzata con un’amica no, poi magari c’è chi lo fa, ma non sono io”, sottolinea la De Lellis.

Poi aggiunge: “Non sono stata io, ci sono alcune delle mie ex amiche che possono confermare questa mia teoria: io no”. La mora vuole mettere a tacere i gossip: “Ragazzi ora cercherò di controllare questa mia polemica perché non mi piace ferire le persone. Ora basta".

Ma non ha ancora finito. "Concludo con una domanda perché sono curiosa anche io: ma voi un carissimo amico del vostro ex fidanzato lo guardereste mai? - continua - Io, Giulia De Lellis, non ce la farei mai. Con un amico, un grande amico, il migliore amico no.. E amico è una grande parola a casa mia! Ma penso anche che un VERO amico non guarderebbe mal l’ex dell’amico…scusate il gioco di parole. Con un conoscente, un compagno di giochi che si vede occasionalmente non lo so, è diverso. Capiamo…valuto… Ne parlo coi diretti interessati e capisco…come ovviamente ho fatto anch’io nel mio caso, nell’immediato, perché mi chiamo concretezza di secondo nome”.

“Con un grande amico non si fa”, precisa ancora. Questo per mettere a tacere le voci che la vorrebbero ‘in love’ con uno dei migliori amici di Damante. Non è così: Giulia lascia intendere che Andrea e Carlo sarebbero solo semplici conoscenti. “Ditemi che sono stata chiara”. E conclude: “Vi giuro che non ne volevo parlare, volevo tenermi queste cose per me perché non mi piace e mi fa male questa roba qui”.

