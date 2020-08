Selvaggia Lucarelli ha demolito Andrea Damante e Ignazio Moser dopo che i due si sono mostrati sui social durante una serata in discoteca senza distanziamento sociale e senza mascherina. L’ex tronista (e forse di nuovo ex di Giulia De Lellis) fa infatti il dj e quest’anno nonostante la pandemia di Coronavirus che sta uccidendo migliaia di italiani ha deciso di non rinunciare al divertimento notturno. Qualche tempo fa aveva anche attaccato il governo per aver fatto leggi volte a mantenere il più possibile il distanziamento sociale nei luoghi della movida per prevenire ulteriori contagi.

L’altra sera in Sardegna Damante, 30 anni, e Moser, 28, erano alla consolle di un locale strapieno di giovani e giovanissimi, ovviamente tutti senza mascherina e senza possibilità di praticare il fondamentale distanziamento sociale. Ripostando su Instagram alcune immagini dell’evento, Selvaggia ha commentato così con ironia: “Tutti con la mascherina, compresi i due geni”. I due geni, pare proprio di capire, sarebbero i due ex gieffini vip.

La giornalista ha poi spiegato di pensare che in molti non siano riusciti a cogliere l’occasione per ripensare, almeno per quest’anno, il modo in cui ci si incontra con gli altri senza mettere a rischio la salute pubblica. “Non si tratta di smettersi di divertirsi con altre persone, si tratta di imparare un nuovo modo per stare in mezzo alle persone. Questa è la sfida, e voi che l’avete persa, farete perdere tutti. Compresi voi stessi”, ha fatto sapere.

Qualche ora prima la Lucarelli aveva anche commentato la decisione di Elettra Lamborghini di annullare tutti i suoi concerti previsti per le prossime settimane dopo che ad una serata in suo onore si erano riversate in pista centinaia di persone senza mascherina. “Diciamo che ha deciso dopo che sono girate le sue immagini di due giorni fa al Praja (locale pugliere, ndr), diciamo che ha deciso dopo le critiche, diciamo che se lo può permettere più che altri, ma diciamo che è comunque un messaggio e meglio tardi che mai”, ha scritto.

