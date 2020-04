Damellis: Giulia De Lellis attaccata pesantemente sul social per il ritorno di fiamma con Andrea

Il web insorge contro i Damellis. L’ennesimo ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non piace al popolo della Rete. La fashion blogger viene attaccata pesantemente sui social. I due stanno trascorrendo insieme la quarantena nella casa affittata dalla bella 24enne a Pomezia, alle porte di Roma, nessuna foto condivisa, però. Solo spiffferi infiniti da giorni e una paparazzata che conferma la ‘reunion’ della coppia nata a Uomini e Donne.

Giulia De Lellis, dopo il secondo addio con Andrea Damante, aveva fatto sapere ai follower: “Tornare con Andrea? L’anno del mai”. Nessuno dimentica e così, quando l’influencer posta una foto in cui si mostra casual con un completino intimo in bella mostra, tutti si scatenano.

“A quando un nuovo libro Giulia? Ti suggerisco un titolo ‘L’incoerenza sta bene con tutto’”, sottolinea sarcastica una utente, “Sei una falsa bugiarda una grande delusione! Stai con Andrea Damante, fatti mettere di nuovo le corna, tu non ti meriti Iannone e non ti meriti nessun altro. Siete uguali tu e Damante”, tuona un’altra.

“Giulia eri più bella insieme a Iannone”, le fa notare un fan. Lapidario un altro: “Allora quando informi il popolo del tuo ritorno di fiamma con Andrea? Cit: le corna stanno proprio bene a tutti!”, “Le corna stanno bene su tutto tranne...ah no”. C’è chi ci scherza su e la prende in giro: “Bona e Cornuta”, “Passando da Irama fino a Iannone cercando Damante”. “Che delusione, ancora assieme alle corna Giulia”, hanno continuato a scrivere altri internauti.

Attaccata e dileggiata, Giulia De Lellis al momento non replica. Tutti aspettano lo scatto social con Andrea Damante o una diretta insieme a l’ex tronista in cui spieghino le loro ragioni per un ritorno di fiamma così contrastato da alcuni, soprattutto dopo un libro, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", con cui la mora romana sembrava aver finalmente aver chiuso il cerchio e scritto la parola fine alla sua storia d’amore con il dj veronese 30enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2020.