Lo chef Damiano Carrara si sposa: ecco chi è la fortunata 

Lo chef più bello d’Italia, Damiano Carrara, si sposa. Il pasticcere 35enne annuncia di aver fatto la proposta di nozze alla fidanzata sul social. Pubblica uno scatto con la biondissima Chiara e scrive: “Ha detto di sì!”.

Le fan di Carrara sono sull’orlo di una crisi di nervi. Nei commenti, pur dicendosi felici per i fiori d’arancio alle porte, esprimono tutto il loro dolore per il matrimonio: innamorate pazze di Damiano, lo avrebbero preferito ancora single e ‘su piazza’…

Diventato famoso soprattutto per Cake Star, condotto con Katia Follesa, e come giudice di Bake Off Italia su Real Time, Damiano Carrara con i suoi occhi chiari e il suo volto pulito è un vero rubacuori. Molto geloso del suo privato, lo scorso novembre è uscito allo scoperto con la fidanzata. Ora annuncia le nozze.

“Ha detto si! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv”, scrive lo chef.

E aggiunge: “Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli...in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

Chiara, occhi scuri e fisico prorompente, lo ha folgorato. Di lei si sa pochissimo, sicuramente non appartiene al mondo dello spettacolo. Carrara nel post finalmente rivela il suo nome: gli sguardi ora sono puntati tutti sulla donna che ha saputo conquistarlo totalmente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2021.