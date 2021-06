Damiano e la droga? 'Beve a malapena la birra, alle 23 va a letto con la camomilla’

Dopo il grande successo all’Eurovision Song Contest, dove si sono portati a casa il premio più importante, i Maneskin sono stati protagonisti di una piccola controversia. Qualcuno ha infatti accusato Damiano David, il frontman della band rock italiana, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti durante una conferenza stampa. Accuse ridicole, ma che hanno fatto il giro del mondo e hanno costretto il giovane romano a sottoporsi ad un test anti-droga (risultato ovviamente negativo). Ora in un’intervista rilasciata al ‘The Guardian’ (dopo la vittoria tanti all’estero si sono accorti del gruppo), due dei compagni di band di Damiano, ovvero Victoria De Angelis e Thomas Raggi, hanno parlato dello stile di vita del ragazzo, spiegando che è l’esatto opposto di quello che qualcuno potrebbe pensare.

“Damiano beve a malapena la birra”, ha spiegato Victoria. “E’ uno sfigato, va a letto alle 11 con la sua camomilla”, ha aggiunto Thomas con un po’ di ironia. Lo stesso Damiano parlando del caso esploso poche ore dopo il trionfo a Rotterdam, ha fatto sapere di ritenere che sia stato proprio il loro successo a far scatenare la gelosia dei detrattori. “Penso che se qualcuno non è particolarmente bravo non c’è bisogno di criticarlo. Ho visto questa cosa come: ‘Oh, i Maneskin sono troppo bravi, dobbiamo dire che lui pippa’. So che non è il massimo essere auto-celebrativi, ma la verità è che ci siamo esibiti molto bene e qualcuno ha sentito il bisogno di screditarci”, ha detto.

Nel frattempo David e gli altri si godono il palcoscenico internazionale. “Vivendo in Italia è difficile raggiungere un pubblico internazionale, ma quando si ha l’opportunità giusta, poi ci pensa la musica a parlare”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 14/6/2021.