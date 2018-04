I Måneskin sono tornati nella loro Roma e oltre a un concerto dove Damiano ha infiammato gli animi con la sua ormai famosa pole dance su tacchi a spillo, sono stati protagonisti anche di un party esclusivo che si è tenuto al Toy Room di Via Veneto.

Reduci dal doppio sold-out al Quirinetta di Roma, i Måneskin hanno scelto il noto club, frequentato anche da celebrities internazionali come Leonardo DiCaprio e Rihanna, per celebrare l'Aftershow del secondo concerto. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono goduti la serata in compagnia degli amici e hanno anche incontrato il nuovo management del Toy Room, Clemente Zard, Mirko Valente e Luigi Raffaelle.

Roma, insomma, ha accolto i Måneskin a braccia aperte. Il gruppo rivelazione di "X Factor" da quando è finito il talent-show sta mietendo successi: concerti sold out, disco di platino per "Chosen", il primo singolo, il recente lancio di "Morirò da re", il singolo in italiano. Insomma, in pochi mesi hanno davvero realizzato tantissimo e di recente, ospiti di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, hanno rivelato che dopo qualche giorno di vacanza, trascorreranno l'estate a scrivere il loro album.

Ma i fan potranno stare tranquilli perché i Måneskin hanno già in programma anche un tour invernale. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas partiranno il 10 novembre da Senigallia e il 15 dicembre concluderanno la tournée a Roma, all'Atlantico Live.