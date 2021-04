Daniela Martani è la sesta eliminata dell’Isola dei Famosi. La ‘pasionaria’ perde malamente il confronto con Drusilla Gucci, che avrebbe invece desiderato uscire perché stremata dalla fame, poi si rifiuta pure si cogliere la sua ultima opportunità e rimanere al reality sulla spiaggia dei ripescaggi. Dice di no a Playa Esperanza dove vivono Vera Gemma e Miryea Stabile. La 47enne, che tante polemiche aveva suscitato per la partecipazione al reality a causa delle sue idee riguardanti il Covid e la pandemia si ritira.

La Martani è finita in nomination perché non si è mai integrata totalmente con il resto dei naufraghi. Vegana convinta, si è più volte scontrata con gli altri per il cibo, la causa principale dei litigi all’Isola. Negli ultimi giorni ha trovato anche l’appoggio di Elisa Isoardi. Valentina Persia, interrogata sugli screzi da Ilary Blasi, ammette: “Sì, ci sono cose che bollono in pentola, c’è un gorgoglio, Elisa dovrebbe uscire allo scoperto e dire quando qualcosa le rode, ma adesso io sto aspettando che Daniela esca per poter uccidere tutti i granchi e mangiarli”.

Poco dopo il suo desiderio si avvera. Daniela Martani è eliminata dell’Isola dei Famosi con il 74% dei voti: solo il 26% per Drusilla Gucci. E dà il bacio di Giuda a Francesca Lodo.

L’ex gieffina quando arriva sull’isolotto di riserva Playa Esperanza dove vivono Vera Gemma e Miryea Stabile non vuole restare.

“Sono molto stanca, ti dico la verità che l'Isola mi ha dato tutto quello che poteva darmi e non me la sento”, sottolinea.

Neppure i consigli dell'amica in studio riescono a sfondare il suo muro: pure lei la sua Isola l'ha già inspiegabilmente vinta. La concorrente più contestata del gioco alla fine si ritira.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.