Daniele Bossari e Filippa Lagerback, amore a gonfie vele dopo 18 anni insieme. La coppia nei giorni scorsi ha anche festeggito il primo anno di matrimonio

Filippa Lagerback e Daniele Bossari, un amore che fa sognare i fan

Passa il tempo ma la coppia appare sempre più innamorata e unita

Filippa Lagerback, 45 anni, e Daniele Bossari, 44, il primo giugno scorso hanno festeggiato un anno di matrimonio. Il loro amore però dura da ben 18 anni (la coppia ha anche una figlia, Stella, nata nel 2003). Il tempo passa ma il legame tra i due volti noti della televisione è sempre solido e Filippa sul social condivide con i follower una bellissima foto di coppia. Nello scatto marito e moglie si scambiano un sguardo intenso e posano a piedi nudi, in totale libertà. Il look di entrambi è semplice: Filippa Lagerback indossa un abito chiaro leggero, primaverile, mentre Daniele Bossari ha un paio di pantaloni beige abbinati a una giacca bianca e una t-shirt con la scritta "Let love rule". E forse il segreto della coppia, una delle più longeve dello showbiz italiano, è proprio quello di lasciare che a governare sia l'amore. "Voi rappresentate l'amore... quello vero. Auguro una vita che non smetta di essere vissuta. Troppo belli insieme. Siete unici", scrive una follower di Filippa. E sono tanti gli ammiratori dei due conduttori che si complimentano. Perché una storia d'amore come loro fa sognare proprio tutti.

















