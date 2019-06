Daniele Dal Moro, una volta finito il GF, ha deciso di approfondire con Martina Nasoni. I due, inaspettatamente, si frequentano. La loro vicinanza mette in allarme alcuni fan della ‘ragazza da cuore di latta’, I più maligni attaccano il 28enne, l’accusano di stare con lei per soldi: Martina, infatti, è la vincitrice del reality e si è portata a casa il montepremi finale di ben 100mila euro. Lui però sbotta e sul social replica duramente

“Sei montato perché sei figlio di un politico”, gli scrive qualcuno. Daniele Dal Moro è figlio di Gian Pietro Dal Moro, esponente del Partito Democratico. E aggiunge: “Martina ha vinto centomila euro e ora le stai attorno. Ridicolo, vai a zappare”. Il bel gieffino non rimane in silenzio e risponde per le rime: “Se le (!) rubo 100.000 € in realtà me ne restano 99.700 € perché per ora cene e benzina li pago io… Però grazie per far sì che io non perda il focus della situazione”.

Dopo il GF non sta vicino a Martina Nasoni per soldi. Daniele Dal Moro condivide nelle sue IG Stories poi un lungo sfogo e scrive: “Ragazzi non vi preoccupate, ogni volta che leggo delle boiate mi faccio una risata, state tranquilli. Però ogni tanto (non sempre) ma ogni tanto nella vita far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuole far passare per una persona che non sei si chiama volersi bene. E io non mi sono voluto bene per troppo tempo. Sempre con rispetto anche se altri a te non lo portano. Ad ogni modo grazie a tutti voi che vi preoccupate per me e mi mostrate ogni giorno il vostro affetto. Siete unici”.

Con la 21enne ha trovato un feeling inaspettato. Daniele dal Moro ha deciso di conoscere meglio la ragazza di Terni. Non permette però ad alcuno di fare illazioni sul suo rapporto con Martina Nasoni, con la quale, per giunta, dopo il GF non c’è ancora nulla di concreto e non si sa neppure se mai ci sarà.