Daniele Dal Moro, ex Grande Fratello 16, è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello 16, quello ‘Nip’ condotto da Barbara D’Urso, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il veronese 29enne è stato annunciato con una clip ufficiale in cui si svela.

Appena uscito dalla Casa del GF Daniele Dal Moro ha avuto una breve relazione con Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del reality, la ‘ragazza dal cuore di latta’. La storia si è conclusa quasi subito, ora cercherà l’amore nel dating show firmato da Maria De Filippi.

Figlio del parlamentare del PD Gian Pietro Dal Moro, sembra veda pochissimo il papà. Daniele Dal Moro ora ha voglia di stabilità sentimentale. “Mi chiamo Daniele, ho 29 anni e vengo da Verona. Mi conoscete perché ho partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. E stata un’esperienza incredibile che mi ha dato tanto”, racconta.

“Sono un ragazzo carismatico, determinato, egocentrico, sono una persona sicura di sè. Prendo la vita di petto, per me è tutto agli estremi: o bianco o nero. Sono molto sensibile e ho un cuore grande”, aggiunge il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Poi continua: “Sono andato via di casa a 17 anni. I miei genitori per lavoro hanno sempre girato molto. Papà è un parlamentare, mentre mia madre segue l’azienda di famiglia. Mio padre è la persona che stimo di più, non ho mai lasciato la sua mano ma non lo vedo mai”.

Daniele Dal Moro si dice vittima dei pregiudizi, proprio a causa del padre, politico conosciuto: “Dicono di me che sono un figlio di papà, che ho trovato tutto pronto. In realtà mio padre ha voluto che lavorassi da solo, non voleva che stessi in azienda a scaldare la sedia. Ho fatto tanti lavori: il cameriere e ho lavorato in macelleria. Adesso faccio l’imprenditore, mi occupo di consulenza aziendale”.

Il ragazzo poi spiega come deve essere la sua anima gemella: “Cerco una donna sensibile, di carattere, dolce, buona, intelligente, una donna che sia un valore aggiunto. Cerco stabilità, non mi interessano più le feste e il divertimento. Ho quasi 30 anni e sono pronto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2020.