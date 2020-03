Daniele Dal Moro nella bufera a Uomini e Donne: fa pesare le corteggiatrici e...

Daniele Dal Moro finisce nella bufera. A Uomini e Donne l’ex gieffino, ora tronista organizza un casting per le corteggiatrici. Le sottopone a incontri a tu per tu con lui in una stanza. In un foglio segna nome, cognome delle ragazze. Poi vuole conoscere anche l’altezza e non solo: le fa pesare sulla bilancia. Il web esplode: alcune pretendenti se ne vanno via infuriate.

Ha spiegato più volte che preferisce le ragazze molto magre e piccine, lo conferma ancora una volta a Uomini e Donne. Negli incontri con le corteggiatrici arrivano le sue domande, ma poi il 29enne fa pesare le ragazze e scoppia la polemica. Il popolo del web insorge.

Con Ginevra, una delle sue pretendenti, utilizza subito la bilancia, guarda quanto segna l’ago ed esclama: “Hai fatto una colazione pesante!”. Lei replica subito: “Sono cicciotta? Chiedere il peso una donna la prima volta, non è proprio carino…”.

Sembrano colloqui di lavoro, non per cercare la donna ideale. Tutto poi diventa ancor più grave quando Daniele Dal Moro elimina proprio Ginevra. Il ragazzo spiega: “Perché non esteticamente non rispecchia i miei canoni”. I colleghi tronisti Carlo e Giovanna lo attaccano senza pietà.

Giulia, un’altra ragazza, si ribella e lascia il casting per corteggiatrici di Dal Moro scandalizzata dal suo modo di fare. Poi in puntata ha un acceso battibecco con lui. “Devi scendere dal piedistallo. Sei stato irrispettoso”, esclama davanti le telecamere e se ne va.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2020.