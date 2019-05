Daniele De Rossi dopo l'addio alla Roma vola a Tokyo con Sarah Felberbaum

Daniele De Rossi vola in Giappone. Dopo l’addio commovente alla Roma, il centrocampista 35enne si prende una meritata vacanza con la moglie, Sarah Felberbaum. I due sono a Tokyo, come testimonia lo scatto condiviso sul social dall’attrice.

Dopo l’addio alla Roma e le lacrime, sue e dei compagni, il dispiacere dei tifosi che hanno visto andare via la loro bandiera, già orfani di Francesco Totti, Daniele De Rossi si rilassa a Tokyo con la donna che gli regala felicità. Sarah Felberbaum è accanto a lui. La 39enne pubblica una bella foto insieme al marito e con l’immagine rassicura tutti. “Il ragazzo sta bene”, sottolinea.

Da una stazione della metropolitana di Tokyo Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum raccontano la loro gioia. Dopo l’addio alla Roma per lo sportivo non sarà facile. In Italia La Repubblica pubblica un’inchiesta in cui il capitano giallorosso viene accusato di essere andato contro il ‘fratello’ Totti insieme ad altri compagni. La Roma prende le distanze, pare ora parta subito la querela. Daniele vuole smentire tutto. In Giappone non vuole che i veleni rovinino la sua vacanza con Sarah Felberbaum. Sui volti di entrambi ci sono due grandi sorrisi. Nel Paese del Sol Levante lo sportivo vuole ritrovare la giusta serenità e decidere quale maglia indossare ancora sul campo, perché lui a mettere di giocare ancora non pensa.