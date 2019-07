Daniele De Rossi festeggia il compleanno di Gaia, la sua primogenita, che compie 14 anni, insieme all’ex moglie Tamara Pisnoli, alla sua attuale consorte Sarah Felberbaum e agli altri due figli, Olivia Rose e Noah, rispettivamente 5 e 3 anni, avuti dall’attrice 39enne. Tutti celebrano il giorno speciale della ragazzina: sono una bella e allegra famiglia allargata.

Non ci sono più screzi e dissapori. Ormai il passato è alle spalle. Al compleanno di Gaia Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum festeggiano insieme a Tamara Pisnoli e al suo attuale compagno, Stefano Mezzaroma.

Sorrisi e felicità nel volti di tutti. E’ Tamara Pisnoli a svelare la festa casalinga di Gaia per spegnere sulla torta le quattordici candeline. Per il suo compleanno papà Daniele De Rossi è arrivato insieme a Sarah Felberbaum e ad Olivia Rose e Noah. La serenità avvolge tutti i presenti, gioiosi per la data importante: la primogenita di casa è entrata ormai nell’adolescenza, periodo complicato, ma bellissimo.

Daniele De Rossi si ritrova con l’ex moglie e la sua compagna di vita, con cui, probabilmente, per qualche mese si trasferirà a Buenos Aires: il calciatore 35enne, dopo l’addio alla Roma, ha riflettuto a lungo sul da farsi. Non voleva lasciare il calcio, ma neppure giocare in una squadra italiana con un’altra casacca addosso. Ora pare proprio che abbia detto di sì al Boca Juniors: ha accettato la proposta dell’ex compagno in giallorosso Nicolas Burdisso, direttore sportivo del club, di andare in Argentina. Il Boca Juniors lo metterà sotto contratto per la prossima stagione, che inizia tra dieci giorni e termina a marzo, per circa 500mila euro. I suoi cari lo seguiranno: andrebbero con lui fino in capo al mondo. Gaia, che rimarrà con mamma Tamara, volerà da lui per andarlo a trovare: qui ha la scuola e tutte le sue amiche.

