Daniele Interrante, 40 anni, ha una nuova fidanzata, ecco chi è la 22enne che gli fa battere il cuore

Daniele Interrante, 40 anni compiuti il 9 dicembre scorso, ha una nuova fidanzata: lei è una splendida 22enne e si chiama Margherita Magri. I due sono usciti da pochissimo allo scoperto, nonostante il loro legame vada avanti da ben due anni e mezzo, come svelato dalla bellissima rossa sul social. "Sono fidanzata da Daniele da 2 anni e mezzo, siamo felici e innamorati. La differenza d'età per noi non è un peso, anzi!", ha rivelato la ragazza nelle sue IG Stories a inizio settembre.

L’ex marito di Guendalina Canessa, padre di Chloe, venuta al mondo nel 2010, è pazzo della ragazza che sembra avergli rapito il cuore. Margherita, come rivela Daniele stesso, “è una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo che studia psicologia e che non ha niente a che fare con questo mondo”. Lo sottolinea nelle storie di Guenda, lui non ha più profili social.

Volto conturbante, fisico mozzafiato, Margherita lo scorso giugno ha postato una foto in coppia con l’innamorato, scattata a Sestri Levante, e ha scritto: “E’ un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt…”, citando i versi di “Le luci della città”, famoso brano di Coez. Tra i commenti anche quello della Canessa che fa i complimenti ai due.

“Ma che bellini”, scrive Guendalina. Margherita ironica replica: “Quando rompe troppo vieni a riprenderlo”. Le frasi scherzose lasciano intendere che i rapporto tra loro è assolutamente sereno. Daniele e l’ex da tempo hanno instaurato un legame di profonda stima e amicizia, per la felicità della figlia che non ha mai sofferto per la rottura tra loro. Ora anche Margherita è parte integrante di questa famiglia allargata, come pure Claudio Tommasini, il nuovo compagno dell’ex gieffina 39enne.

Scritto da: La Redazione il 16/9/2021.