Daniele Scardina, legato a Diletta Leotta, concorrente di Ballando con le stelle 2020

Daniele Scardina è un nuovo concorrente di Ballando con le stelle 2020. Il pugile nato a Rozzano, classe 1992 è nel cast del programma di Milly Carlucci. Il suo nome va aggiungersi a quelli già confermati di Barbara Bouchet ed Elisa Isoardi.

Il campione della categoria Pesi Medi legato a Diletta Leotta stavolta non tirerà pugni nel ring, sarà al centro del palcoscenico e danzerà. Milly ha messo a segno un vero colpaccio per il suo show del sabato sera, in onda su Rai Uno dal prossimo 21 marzo. Daniele Scardina ha detto di sì a Ballando con le stelle 2020, così anticipa la redazione dello spettacolo di TPI che vede come responsabile la giornalista Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici della trasmissione tv.

Al momento tutto tace. Daniele Scardina non ufficializza sul social la sua partecipazione da concorrente a Ballando con le stelle 2020. Anche Diletta Leotta rimane in silenzio. Del resto è da un po’ che i due non vengono più pizzicati insieme, al punto che qualcuno ha anche ipotizzato che il rapporto sentimentale si sia interrotto. Lo sportivo e la conduttrice hanno iniziato a frequentarsi a luglio 2019, poi, tempo fa, è arrivato anche il primo scatto in coppia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2020.