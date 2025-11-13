Danilo Gallinari è diventato papà per la terza volta: la dolce foto con tutta la famiglia, neonato incluso

Il cestista italiano ha annunciato che pochi giorni fa, il 9 novembre, è nato Ettore

Sul social ha condiviso una foto con tutta la famiglia, formata ora da cinque persone

Con la moglie Eleonora Boi ha infatti già Anastasia e Rodolfo, di 4 e 2 anni

Danilo Gallinari è diventato papà per la terza volta.

Il giocatore di basket italiano più famoso del mondo (è alto 2 metri e 8 centimetri), noto per essere un cestista che ha giocato per numerose squadre NBA, ha annunciato la lieta novella via social.

Nel pomeriggio di giovedì 13 novembre ha condiviso su Instagram una foto in cui appare insieme a tutta la famiglia, incluso il nuovo arrivato.

“Splendevi già, ancora prima di arrivare. Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te.

Benvenuto Ercole”, ha scritto nella didascalia. “Miami 9 novembre 2025”.

Danilo Gallinari, 37 anni, e la moglie Eleonora Boi, 39, insieme a tutta la famiglia: da destra Anastasia, 4 anni, Rodolfo, 2, e il piccolo Ercole, nato lo scorso 9 novembre a Miami

Nello scatto i cinque sorridono davanti a una torta azzurra con sopra scritto “Welcome Ercole”.

Il 37enne lombardo, originario di Sant’Angelo Lodigiano, e la giornalista 39enne vivono in America ormai da molto tempo, ma sono sempre rimasti legati al Bel Paese.

Per i figli hanno scelto nomi italiani, Anastasia è nata a dicembre 2020, Rodolfo il 20 luglio 2023.