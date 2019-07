Daria Bignardi torna in tv dopo quattro anni di assenza. La giornalista e scrittrice 58enne debutterà infatti su Nove con "L'assedio".

Torna in tv con "L'assedio" Daria Bignardi. Una trasmissione in 16 puntate in cui racconterà il nostro tempo grazie alle sue interviste a personaggi famosi. A TV Sorrisi e Canzoni dichiara: "Un bel giorno ho pensato che quello che mi è sempre piaciuto fare è raccontare la realtà perché mi piace e perché sono una persona curiosa. Il mondo ha tante cose da dire e io faccio soltanto la mediatrice parlando con la gente e intervistandola. Adoro ascoltare le persone e le loro storie".

E' felice Daria di tornare in tv anche perché, come racconta al settimanale, le è stata data carta bianca e ha inoltre rimesso insieme la sua vecchia squadra di autori: "Sia io sia loro - racconta - in questi anni abbiamo fatto altre esperienze. Personalmente ho diretto una rete pubblica e ho scritto dei libri. Anche gli altri colleghi autori hanno lavorato in altri programmi. Siamo cresciuti e ci siamo ritrovati con una grande voglia di confrontarci e di divertirci. Le trasmissioni devono essere molto curate e noi siamo atentissimi a questo".

Daria Bignardi rivela che il programma andrà in diretta, un requisito per lei fondamentale: "Perché fino al minuto prima di andare in onda succedono cose delle quali potrei parlare con gli intervistati, siano essi star, persone comuni o nuovi protagonisti", spiega. E con il gruppo di Discovery, di cui fa parte Nove, Daria si sente già a casa. Ha trovato un ambiente dove tutto è "all'insegna della libertà e della trasparenza" e l'obiettivo, sottolinea la giornalista, "è quello di fare le cose nel modo migliore possibile, divertendoci".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 16/7/2019.